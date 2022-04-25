Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) görev tanımı nedir, Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) ne iş yapar, Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) Tanımı;

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Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) Maaşları

Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6310.01

Meslek Adı :

Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Çiftçiler, Balıkçılar, Avcılar Ve Toplayıcılar

Meslek Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Geleneksel yöntemlerle sabun imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Sabun hamuru hazırlamak,

b)Sabun hamurunu kalıplara dökmek, düzeltmek,

c)Katılaşan sabun hamurunu kesmek,

d)Sabuna hamuruna gerektiğinde renk, parlaklık vererek düzenlemek,

e) Sabunların paketlenmesi işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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