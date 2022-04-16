Saç Bakım Ve Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saç Bakım Ve Yapımcısı görev tanımı nedir, Saç Bakım Ve Yapımcısı ne iş yapar, Saç Bakım Ve Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saç Bakım Ve Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saç Bakım Ve Yapımcısı Tanımı;

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Saç Bakım Ve Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Saç Bakım Ve Yapımcısı Maaşları

Saç Bakım Ve Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saç Bakım Ve Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saç Bakım Ve Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5141.06

Meslek Adı :

Saç Bakım Ve Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuaförler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak, yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saç Bakımı ve Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak,

b) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak,

c) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak,

d) Saç ve saçlı deriye masaj ve bakım uygulamak,

e) Saç yıkamak,

f) Saç ayırmak,

g) Kozmetik ürünleri analiz etmek,

h) Saç bakımı kozmetiklerini uygulamak,

i) Saçın tarihsel dönemlerini analiz etmek,

j) Fön çekmek,

k) Maşa-vak rasta yapmak,

l) Saça dalga vermek,

m) Saçı örmek,

n) Saçı toplamayarak şekillendirmek,

o) Saça kalıcı şekil vermek,

p) Saç boyamak,

q) Röfle-meç yapmak,

r) Saç rengini açmak,

s) Saç eklemek,

t) Katlı Kesim Yapmak,

u) Hacimli kesim yapmak,

v) Uzayan katlı kesim ve eşit katlı kesim yapmak,

w) Müşteri özelliklerini belirlemek,

x) Müşteri memnuniyetini artırmak,

y) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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