Saç Boyası Akmaması İçin Ne Yapılmalı? Alındaki Saç Boyası Nasıl Çıkarılır?

Saç boyanırken akmayan renkler ve markalar tercih edilmelidir. Saç rengini değiştirmek isteyenler istedikleri tonu elde etmek için çaba gösterirler. Ancak bu ton saç yıkandıkça akar ve solar. Bu durum ise çok can sıkıcı bir hal alır. Saç boyası akmaması için ne yapılmalı? Alındaki saç boyası nasıl çıkarılır?

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Saç Boyası Akmaması İçin Ne Yapılmalı? Alındaki Saç Boyası Nasıl Çıkarılır?

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Saçınızı boyamadan önce doğru şekilde hazırlamak önemlidir. Saçınızı şampuanla yıkayın ve durulayın. Saç derinize biraz saç kremi veya vazelin sürmek, saç boyasının cildinize bulaşmasını engelleyebilir. Saç boyası üreticinin talimatlarını dikkatlice okuyun ve önerilen yöntemi kullanarak boyayı uygulayın. Boyayı eşit bir şekilde saçınıza yaymaya çalışın ve boyama işlemi sırasında dökülmeyi önlemek için dikkatli olun. Saç boyası talimatlarda belirtilen süre boyunca saçınızda bekletin. Bu süreyi aşmayın çünkü saç boyası aşırı oturursa daha fazla akma riski taşır. Peki, boyama sırasında oluşan alındaki saç boyası nasıl çıkarılır?

Alındaki Saç Boyası Nasıl Çıkarılır?

Saç boyasını durulamadan önce saçınızın üzerindeki fazla boyayı temizlemek için biraz su kullanabilirsiniz. Ancak saçınızı tamamen durulamadan önce boyanın tamamen oturduğundan emin olun. Saç boyasının akmaması için saçınızı soğuk suyla durulayın.

Soğuk su, saç telinin kutikül tabakasını kapatır ve boyanın daha iyi kilitlenmesine yardımcı olur. Boya taze olduğunda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde temizlemek en iyisidir. Bir pamuk ped veya temiz bir bez kullanarak boyalı bölgeyi hafifçe silin. Daha fazla boyanın yayılmasını engellemek için bölgeye bastırmayın.

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Boyanın saç derisi veya cilde bulaştığı durumlarda, cilt temizleyici bir ürün kullanabilirsiniz. Özellikle alkol içeren bir temizleyici veya makyaj temizleyici işe yarayabilir. Ancak, cildinize uygulamadan önce ürününüzün saç boyası ile uyumlu olduğundan emin olun ve talimatları dikkatlice okuyun.

Eğer boyayı çıkarmak için doğal bir yol arıyorsanız, zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi doğal yağları deneyebilirsiniz. Bir pamuk topunu yağa batırın ve boyalı bölgeyi silin. Yağ, boyanın gevşemesine ve çıkmasına yardımcı olabilir. Daha sonra sabun ve suyla yıkayarak yağı temizleyin.

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İşte Boyayı Çıkarmaya Yarayan Birbirinden Farklı Yöntemler...

- Ciltten boyayı çıkaran ve en çok bilinen yöntemlerden biri diş macunudur. Cildinizdeki boyayı çıkarmak için teninize macundan bir miktar sürün ve kuruması için bekleyin. Daha sonra teninizden macunu çıkarın, boya lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.

- Bir başka işe yarar yöntem ise vazelin sürmek. Elinize bir parça vazelin alın ve boyalı kısma sürün. Vazelin ile cildinizi ovalayın. Bu işlemin ardından boya lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.

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- Saç boyası yüzünüze sürüldüyse boyalı bölgeye bebek yağı sürün. Cildinizi yıkamadan bu şekilde bir gün bekleyin. Günün sonunda cildinizi yıkayın. Böylelikle boya çıkacaktır.

- Yüzünüze ya da elinize bulaşan boyayı daha çabuk çıkarmak için farklı bir yöntemde deneyebilirsiniz. Bunun için karbonat, limon suyu ve bulaşık deterjanını karıştırarak bir macun kıvamına getirin. Bu macunu boyalı bölgeye sürün. Bir süre ovaladıktan sonra cildinizi ılık su ile yıkayın.

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