Saç dökülmesine dur diyecek mucizevi besinler! Dökülmeyi önlediği gibi saçları da gürleştiriyor Kadın erkek gözetmeksizin yaşanılan en büyük sorunlardan biride saç dökülmesidir. Saç dökülmesine etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmesine neden olur. Peki saç dökülmesini önleyecek besinler nel

2 21 Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.