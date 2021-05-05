Saç ekimi nedir, fiyatları ne kadar? 2021 saç ekim ücretleri nedir?

Saç ekimi tıptaki adıyla saç nakli olan ve genellikle vücudun kelliğe dirençli olan bölgelerinden alınarak yapılan bu işlem son zamanlarda epeyce ön planda. Bu işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından ise merak konusu olan işlemin fiyatları oldu. Peki Saç ekimi fiyatları ne kadar? 2021 saç ekim ücretleri nedir? İşte merak edilen ayrıntılar...

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç nakli, kelliğe dirençli olan göğüs, bacak-kol, genital bölge vücut bölgelerinden, özellikle de enseye yakın başın arka tarafından alınan saç köklerinin, saçların döküldüğü bölgeye taşınmasıdır. Saç naklinde daha fazla tercih edilen başın arka kısmında bulunan saç kökleridir.

2021 senesinde Robotik, FUE, DHI Kalem, Mega, FUE, Safir Perkütan, FUT saç ekimi tekniklerinden yararlanılabilir. Bu tekniklerin her biri için fiyat değerleri değişim gösterir. Tekniklerin bir kısmı yeni nesil ve teknolojik, diğer bir kısmı ise teknolojik olanların yanında daha eskide kalan uygulamalardır. Saç ekimi teknikleri ve fiyatları birbirlerinden farklı detaylara sahiplerdir.

SAÇ EKİMİ FİYATLARI NE KADAR?

Saç ekimi maliyeti temelde alınan greft sayısına ya da şerit eldesine göre değişiklik göstermektedir. Greft maliyetine ek olarak kullanılan yöntem, kliniğin konumu, hekimin uzmanlığı ve merkezin hijyeni gibi konular fiyat için belirleyici olmaktadır. Planlanan seans süresi, takip sürecinde uygulanan revizeler, saç derisi ve teli fiyat politikası içerisinde etkin olarak rol oynamaktadır.

Saç ekimi fiyatları erkek müşteriler açısından daha düşük olabiliyorken, kadın müşteriler açısından daha yüksek olabilmektedir. Bu durum genelde istenilen saçın miktarı ve uzunluğunun iki cinsiyet açısından farklı olarak talep edilmesidir. Dolayısıyla saç ekimi fiyatları kadın müşteriler açısından ortalama 2000 TL kadar daha maliyetli gerçekleşebilmektedir.

2021 SAÇ EKİMİ ÜCRETLERİ NEDİR?

Robotik Saç Ekimi: 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Robotik saç ekimi yapılan merkezin lokasyonuna, başarısına, operasyon yapan uzmanın deneyimine, merkezin daha önceki operasyonlara ilişkin başarılı işlem sonucu oranına göre fiyatlar belirlenir. Aynı zamanda kişinin saç açıklığının hangi ölçüde olduğu ve ekilecek greft sayısı da fiyatı belirler.

DHI saç ekim fiyatları:6 bin TL ile 12 bin TL arasındadır. Bu fiyat aralığı her bir saç ekim merkezinde başarıya bağlı olarak farklı fiyat değerlerinin sunulması sonunda ortaya çıkar. Kişinin saç açıklığı düzeyinin ne derecede ileri olduğu ve sık görünüm için kaç greft ekiminin gerektiği fiyatları belirleyen faktörlerdir.

Mega saç ekim fiyatları: 5 bin TL ile 8 bin TL arasındadır. Bu fiyat aralığı Mega Saç Ekimi kapsamında kaç greftlik ekim işlemi yapılacağına bağlı olarak değişir. Mega saç ekiminde 1 seansta 6.000 greft çıkarılabilir. Her bir greft'te ise 1 ile 3 arası saç bulunur. Maksimum 6.000 greft üzerinden saç ekimine elverişli olan bireyler bu saç ekim operasyonundan 8 bin TL'ye yararlanabilirler.

FUE saç ekim fiyatları: 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişir. Fiyat saç ekimi yapılan merkezin başarınsa, lokasyonuna, saç ekimi yapan cerrahın deneyimine ve kişinin saç açıklığı düzeyine bağlı olarak belirlenir. FUE saç ekimini en avantajlı fiyat değerleri üzerinden 5 bin TL minimum ücretle yatırmak mümkündür.

FUT saç ektirme fiyatları: 4 bin TL ile 5 bin TL arasında değişir. FUE yöntem gibi avantajları bulunmayan FUT saç ekiminde fiyatlar daha ekonomiktir. Fiyat değerleri işlemin yapıldığı saç ekim merkezinin lokasyonuna, cerrahın deneyimine, kişinin saç açıklığı düzeyine bağlı olarak değişim gösterir.

ŞEHİRLERE GÖRE GREFT BAŞI SAÇ EKİM FİYATLARI NELERDİR?

Şehirlere göre değişen greft başı saç ekim fiyatları şöyledir:

. İstanbul'da 1 greft saç ekim fiyatı, 2 TL ile 6 TL arasında değişir.

. 1 greft saç ekim fiyatı Ankara'da 2 TL ve 5 TL arasında,

. Konya'da 2 TL ile 3,50 TL arasında,

. Diyarbakır'da 1 TL ile 2,50 TL arasında,

. Trabzon'da 1 TL ile 3 TL arasında,

. Antalya'da 1,50 TL ile 4,50 TL arasında,

. Gaziantep'te 2 TL ile 3 TL arasında,

. Adana'da 1,50 lira ile 3,50 lira arasında,

. Bursa'da 2 lira ile 4 lira,

. İzmir'de 2 lira ile 4,50 lira arasında değişir.