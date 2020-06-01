Saç ekiminde ön çizgi planlanması ve doğal görünüm önemli

Uzun yıllar İzmir'de saç ekim birimi direktörlüğü görevinde bulunan Yasemin Gülgör, saç dökülmesinin ve saçsızlığın ilerleyen tıp sayesinde artık sorun olmaktan çıktığını belirterek, "Saç ekimi ile doğal görünene saçlara kavuşabilirsiniz. Ön saç çizgisi planı yapılırken doğal görünüm kişinin yaşı, yüz yapısı düşünülerek hesaplanmalı ve saçlar çıkmaya başladığında kişinin saç ekimi yapıldığı anlaşılmamasına odaklanılmalıdır" diye konuştu.

Saç çizgisinin belirlenmesinin doğal olması ve kişinin yüz hatlarına uygun planlama yapılması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, önemli bilgiler aktardı. "Ön saç çizgisi planı yapılırken doğal görünüm kişinin yaşı, yüz yapısı düşünülerek hesaplanmalı ve saçlar çıkmaya başladığında kişinin saç ekimi yapıldığı anlaşılmamasına odaklanılmalıdır" diyen Gülgör, "Saç ekimi operasyonlarında ön tarafa ekim yapılırken fırça gibi bir görünüme sahip olmaması adına dikkat edilmesi gereken kurallara operasyon esnasında uyulmalı ve sistemli çalışılmalıdır" dedi.

Saçın çıkış yönleri belirlenmeli

Doğal bir görünüm elde edilmesi için saçın çıkış yönlerinin belirlenmesi gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, "İnce uçlu iğneler ile donör alandan alınan saç köklerinin bekletilmesi aşamaları hassasiyet gerektirmektedir. Bu yüzden operasyon süreci buna göre planlanmalıdır. Ensede alım yapılan bölgede iz kalmamalı, dışarıdan bakan biri saçlar uzamaya başladıktan sonra hoş olmayan bir görüntüyle karşılaşmamalı" şeklinde konuştu.

Gülgör, şöyle devam etti:

"Saç ekimi operasyonlarında oluşabilecek komplikasyonlar hastaya iletilmeli ve bilinçlendirilmeli operasyon öncesi ve sonrası talimatlara uyması önemi vurgulanmaktadır. Saç ekimi operasyonları cerrahi bir operasyondur. Dikkat edilmesi önem teşkil etmektedir."

Kaynak: İHA