Saç, el ve ayaktaki aşırı terlemeye botoks tedavisi

Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken, botoks yönteminin aşırı terleme sorununa karşı etkili olabileceğini gösteren araştırmalar olduğunu belirterek, "Menopoz sonrasında saçlı derisi aşırı terleyen kadınlara bu tedavi yardımcı olabilir. Ayrıca, yüz, el ve ayaklardaki aşırı terleme sorununda da etkili" dedi.

Hiperhidroz olarak bilinen aşırı terlemenin tanısında ilk aşamanın hastanın fiziki muayenesinin yapılması olduğunu söyleyen Güven Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Alev Eken, muayenede vücudun aşırı terleyen bölgelerinin tespit edilip bu bölgelerin daha yakından incelenmesi gerektiğini belirtti. Kişinin detaylı hasta öyküsünün dinlenmesiyle aşırı terleme nedeninin anlaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Eken, "Muayene sonrasında bazı durumlarda ek tetkik ve tahliller istenebilir. Örneğin, bazı vakalarda ter testi olarak adlandırılan testin yapılması gerekli görülebilir. Bu testte hastanın cildinin bazı kısımları, hasta terlediğinde mora dönen bir tür pudrayla kaplanır. Terlemeye neden olan tıbbi sorunun bulunması için başka tıbbi testlere de ihtiyaç duyulabilir" diye konuştu.

DOÇ. DR. EKEN: TEDAVİ FDA TARAFINDAN ONAYLI

Özellikle koltuk altı terleme tedavisinde başvurulan botoks yönteminin koltuk altında pek çok bölgeye az miktarda botulinum toksin (botoks) enjekte edilerek gerçekleştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Eken, şunları söyledi:

"Botoks uygulaması deneyimli bir hekim tarafından yapıldığı takdirde hafif bir ağrı hissi dışında rahatsız edici bir etkiye sahip değildir. Tedavinin koltuk altına uygulanması Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylıdır. Botoks yönteminin vücudun diğer bölgelerindeki aşırı terleme sorununa karşı etkili olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin, menopoz sonrasında saçlı derisi aşırı terleyen kadınlara ya da el ve ayaklardaki terleme problemlerine de çözüm olabilmektedir. Bu işlemde enjeksiyonlar, vücuttaki ter bezlerini uyaran bir kimyasalı geçici olarak bloke etmektedir. Tedavinin olumlu etkileri genellikle 4-5 gün sonra elde edilmekte ve 4-6 ay süreyle devam etmektedir. Etki azalıp aşırı terleme sorunu tekrarlandığında yeniden uygulama yapılabilir. Bu yöntemin en önemli yan etkisi kaslarda zayıflamaya neden olabilmesidir. Özellikle ellere botoks enjeksiyonu yapıldığında bu sorunla karşılaşılabilir."

"EL VE AYAKLARDAKİ TERLEMEYE İYONTOFOREZ YÖNTEMİ"

Ellerde, ayaklarda ya da her iki bölgede aşırı terleme sorununun olması durumda kullanılan İyontoforez (terlememe makinası) yönteminden bahseden Doç. Dr. Eken, şöyle devam etti:

"İşlem sırasında eller ya da ayaklar, musluk suyuyla dolu çok derin olmayan bir kaba sokulur. Bu sırada tıbbi bir cihaz suya düşük voltajlı elektrik akımı gönderir. Birçok kişide rahatlama görülürken, bazıları bu tedavinin fazla zaman aldığını düşünmektedir. İşlem sırasında elektrik akımı ter bezlerini geçici olarak kapatır. Çoğu kişide ter bezlerinin kapatılması için 6 ila 10 tedavi seansına ihtiyaç duyulmaktadır. İyileşme sağlamak için, cihazın dermatoloğun tavsiye ettiği sıklıkta kullanarak tedaviye başlanması gerekir. Başlangıçta haftada 2-3 seans önerilmektedir. Seanslar 20-40 dakika arasında sürmektedir. Olumlu sonuçlar alınmaya başladıktan sonra, seanslar bu sonuçları muhafaza etmek amacıyla haftada bir ya da ayda bir olacak şekilde tekrarlanabilir. Tedavi sırasında cilt kuruluğu, tahriş ve rahatsızlık hissi duyulabilir. Herhangi bir yan etki görüldüğü takdirde mutlaka doktora bilgi verilmelidir."

"İLAÇ TEDAVİSİNDE DERMATOLOĞA BAŞVURUN"

Bölgesel aşırı terleme tedavisinin bazı durumlarında geçici olarak terlemeyi durduran reçeteli ilaçların kullanılabileceğine dikkat çeken Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken, "Bu ilaçlar aşırı terleme yaşanan tüm bölgeler etki eder. Ter bezlerinin çalışmasını durduran bu ilaçları bazı kişilerin kullanması sakıncalı olabilmektedir. İlaç kullanımı sonucunda vücut kendini soğutamayabileceği için atletler, sıcak yerlerde çalışanlar bu tedaviye başlarken çok dikkatli olmalıdır. İlaçlar ter bezlerinin çalışmasını durdurduğu için ağız ve gözlerde kurumaya ve bulanık görmeye neden olabilmektedir. Tüm bu riskleri ve yan etkileri göz önünde bulundurularak bölgesel aşırı terlemesinde ilaç tedavisine başlamadan önce mutlaka dermatoloğa başvurulmalıdır" tavsiyesinde bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA