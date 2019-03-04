Sac Kavurma nasıl yapılır? Sac Kavurma tarifi..
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Sac Kavurma '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sac Kavurma ise merak konusu oldu. Sac Kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sac Kavurma İşte tarifi...
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Sac Kavurma '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sac Kavurma ise merak konusu oldu. Sac Kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sac Kavurma İşte tarifi...
MALZEMELER
Sac Kavurma Tarifi İçin Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı
500 gr. kuzu but – küçük kuşbaşı doğranmış
2 adet orta boy kuru soğan
4 – 5 adet sivri biber
Kuru kekik
Pul biber
Tuz
Karabiber
2 adet domates – soyulmuş
Sac Kavurma Tarifi Yapılışı
Tüm sebzeleri küçük küp doğrayın.
Sac ya da tavaya tereyağını ekleyip eritin.
Etleri ilave edin, suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurun.
Sırasıyla soğan ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.
Son olarak baharatları ilave edin ve kısık ateşte sebzeler ve et pişinceye kadar çevirin.
Ateşten aldıktan sonra domatesi ekleyin, son bir tur çevirip sıcak servis edin.
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