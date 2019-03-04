Sac Kavurma nasıl yapılır? Sac Kavurma tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Sac Kavurma '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sac Kavurma ise merak konusu oldu. Sac Kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sac Kavurma İşte tarifi...

MALZEMELER

Sac Kavurma Tarifi İçin Malzemeler



1 yemek kaşığı tereyağı

500 gr. kuzu but – küçük kuşbaşı doğranmış

2 adet orta boy kuru soğan

4 – 5 adet sivri biber

Kuru kekik

Pul biber

Tuz

Karabiber

2 adet domates – soyulmuş

Sac Kavurma Tarifi Yapılışı

Tüm sebzeleri küçük küp doğrayın.

Sac ya da tavaya tereyağını ekleyip eritin.

Etleri ilave edin, suyunu bırakıp çekinceye kadar kavurun.

Sırasıyla soğan ve biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Son olarak baharatları ilave edin ve kısık ateşte sebzeler ve et pişinceye kadar çevirin.

Ateşten aldıktan sonra domatesi ekleyin, son bir tur çevirip sıcak servis edin.