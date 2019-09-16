Saç simülasyonu uzmanından siyasilere tavsiyeler

Saç simülasyonu uzmanı Serkan Bozkurt, siyasilerin saçlarına herkesten daha çok önem vermesi gerektiğini belirterek, saç konusunda tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'de ilk kez yaptığı "saç simülasyonu" uygulamalarıyla adından söz ettiren saç simülasyonu uzmanı Serkan Bozkurt'tan Ankaralı siyasilere önemli tavsiyeler geldi. Bozkurt, "Siyasetle uğraşan bir erkeğin mutlaka saçları düzenli olmalı. Çünkü yaptığı görüşmelerde ya da medyadaki görüntüsünde saç önemli bir yer teşkil ediliyor" dedi.

Siyasilerin saçlarına herkesten daha çok önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Bozkurt, "Çünkü bir siyasi için en önemli aksesuar saçları. Nasıl sabahları evden saçlarımızı taramadan çıkmıyoruz, gün içinde yaptıkları görüşmelerde de karşı taraf için görüntü oldukça etkili ve önemli" diye konuştu.

Saç tasarımları konusunda Avrupa'nın en büyüğünün Türkiye olduğuna dikkat çeken Bozkurt, neredeyse tüm kliniklerin dolu olduğunu söyledi. Bozkurt şöyle konuştu:

"Bir erkek için göbeğinden daha büyük sıkıntı dökülmüş saçları. Yani o kişi için öncelikli sorunu saçları. Biz burada devreye giriyoruz ve saç sorunu yaşayan kişinin saçlarına Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistemle müdahale

ediyoruz. Acısız, operasyonsuz bir saç simülasyon uygulaması ile cerrahi müdahale olmadan ve saç ekmeden sorun yaşanan bölgelere minik efektlerle boyama işlemi yapıyoruz. Sadece bir saat içinde kişi yeni görünümüyle yaşamına devam edebiliyor" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez uygulanan saç simülasyonu uygulamasının ömrünün 5 yıl olduğunu ve yenilenebilir olduğunu kaydeden Bozkurt, İstanbul'un sanat ve magazin dünyasında birçok uygulama yaptıklarını söyledi. Bozkurt, sistemi Ankara'da yeni aktif hale getirdiklerini belirterek, "Biz Ankara'da henüz çok yeniyiz ve gördük ki büyük bir ilgi var. Özellikle siyaset ve bürokrasi dünyasından yoğun ilgi ile karşılaştık. Elbette "kişiye özel" uygulamalarımızın da bu ilgide büyük payı var. Siyasetçi veya bürokrat hızlı netice istiyor elbette. Biz bunu sağlıyoruz. Çok kısa sürede yeniden yaşamına devam edebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA