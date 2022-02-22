Sac ve Metal Mobilyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sac ve Metal Mobilyacı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sac ve Metal Mobilyacı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sac ve Metal Mobilyacı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sac ve Metal Mobilyacı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sac ve Metal Mobilyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sac ve Metal Mobilyacı Maaşları

Sac ve Metal Mobilyacı maaşı ortalama olarak aylık 8150_TL'dir. En düşük Sac ve Metal Mobilyacı maaşı 6850_TL, En yüksek ise 9450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sac ve Metal Mobilyacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.29

Meslek Adı :

Sac ve Metal Mobilyacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Soğuk şekillendirme, sac şekillendirme tekniklerini, seri iş ve montaj kalıpçılığının, soğuk şekillendirme kalıplarında çalışma tekniklerinin, Elektrik ark kaynağında pozisyon ve dolgu kaynaklarının, elektrik arkı ile kesme tekniklerinin, mig-mag kaynak tekniklerinin, çelik eşya yapma tekniklerinin, metal yüzeyleri temizleme ve boyama teknikleri yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sac ve Metal Mobilyacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geometrik çizimler yapmak,

b) Markalama yapmak, Görünüş çıkartmak, Kroki Perspektif ve yapım Resmi yapmak Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri yapmak,

c) Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak,

d) Malzemeleri el aletleri ile kesmek, Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek, Eğme-bükme yapmak,

e) Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak, Kılavuz ve paftayla diş açmak,

f) Perçinli birleştirme yapmak, Yumuşak lehimleme yapmak,

g) Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek, küt ek kaynağı yapmak, yatay köşe kaynaklarını yapmak, küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak, kesme yapmak,

h) Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek, Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak, yatay köşe kaynaklarını yapmak, yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak, küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak,

i) Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak,

j) Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak, dik pozisyon kaynaklarını yapmak, yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak,

k) Elektrotla ve plazma ile kesme yapmak ,

l) MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak, köşe kaynağı yapmak, küt boru ve profil kaynağı yapmak, pozisyon kaynakları yapmak,

m) Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemek,

n) Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle renklendirmek ve parlatmak,

o) Metal yüzeylerine astar ve son kat boya yapmak,

p) Makinelerde kesme yapmak,

q) Borulara çeşitli biçimlerde bükme yapmak,

r) Vidalı ve kenetli birleştirme yapmak,

s) Saclara kabartma (rölyef) tekniğini uygulamak,

t) Sacları bükerek çeşitli profiller oluşturmak,

u) Sacların kenarlarını bükmek Sacların Kenarlarını Bükmek,

v) Seri iş ve montaj kalıplarını yapmak,

w) Soğuk şekillendirme kalıplarında çalışmak,

x) Çelik eşyalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Sac ve Metal Mobilyacı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?