Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı görev tanımı nedir, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı ne iş yapar, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Tanımı;

Saç kesimi, renklendirme, şekillendirme, bakım ve boyama teknikleriyle ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak, yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Maaşları

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Ne İş Yapar?

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık ve hijyen yapmak,

b) Salon hazırlığı ve hijyeni yapmak,

c) Müşteriyi karşılamak ve uğurlamak,

d) Saç ve cilt analizi yapmak,

e) Saç ve saçlı deriye masaj ve bakım uygulamak,

f) Saç yıkamak,

g) Saç ayırmak,

h) Fön çekmek,

i) Maşa-vak rasta yapmak,

j) Saça dalga vermek,

k) Saç bakımı kozmetiklerini uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuaförler

Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı mesleğinin meslek kodu 5141.08 olarak belirlenmiştir

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