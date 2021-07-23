Galatasaray'dan Sacha Boey ile ilgili açıklama geldi. Bu kapsamda Sacha Boey kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mevkisi ne? | Sacha Boey hangi takımlarda oynadı? | Sacha Boey Galatasaray'a mı transfer oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SACHA BOEY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000 yılında Fransa'nın Montreuil şehrinde doğdu. Sacha Boey, futbola Rennes'de başladı.

SACHA BOEY MEVKİSİ

Fransız futbolcu Sacha Boey, defans oyuncusudur.

SACHA BOEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2019 yılında A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi. Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı.

Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda. Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

SACHA BOEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexandru Cicaldau transferini bitiren, Patrick van Aanholt anlaşan Galatasaray Spor Kulübü, Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

''13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Sacha Boey'u pazar günü İstanbul'a getirmesi beklenen Galatasaray'ın 20 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.