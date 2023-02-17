Sacha Guevara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sacha Guevara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sacha Guevara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sacha Guevara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sacha Guevara 2 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da Sacha Guevara Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sacha Guevara Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sacha Guevara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sacha Guevara'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sacha Guevara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sacha Guevara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sacha Guevara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sacha Guevara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2020 yılında Etoile Carouge FC II

1 Temmuz 2021 yılında ara verdi

31 Ekim 2021 yılında Etoile Carouge FC II

1 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Sacha Guevara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sacha Guevara şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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