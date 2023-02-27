Sachiro Toshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sachiro Toshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sachiro Toshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sachiro Toshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sachiro Toshima 26 Eylül 1995 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 戸嶋 祥郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sachiro Toshima Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Sachiro Toshima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sachiro Toshima'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sachiro Toshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sachiro Toshima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sachiro Toshima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sachiro Toshima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Albirex Niigata

4 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

Sachiro Toshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sachiro Toshima şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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