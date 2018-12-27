Sacit Ali Eren: “Önümüzde zorlu bir süreç var”

Giresunspor yeni Başkanı Sacit Ali Eren, önlerinde zor bir süreç olduğunu söyledi. Giresunspor'da ayrıca yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Giresunspor yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Kongre sonrası Sacit Ali Eren, yönetim kurulu ile kısa bir toplantı düzenlediler. Toplantının ardından yeni başkan ve yönetim basının karşısına çıktı. Başkan Eren, bir önceki yönetime teşekkür ederek, "Onlara minnettarız, biz de bundan sonra bu görevi devraldık. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımız hepimiz istekliyiz, inşallah Giresunspor ve bizler için hayırlısı olur. Gerekli transferleri elimizden geldiğince devre arasında yapmaya çalışacağız" dedi.

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile devam edilecek mi? sorusuna ise Eren, "Onun cevabı için erken, yönetim kurulumuzla görüşeceğiz, hocamızla görüşeceğiz, hocamızın düşünceleri nedir onu da alacağız. Ona göre karar vereceğiz" diye cevap verdi.

Sacit Ali Eren Başkanlığında oluşan yönetim kurulunun da ise görev dağılımı şu şekilde yapıldı.

"Metin Koç Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı, Sait Safi Başkan Yardımcısı, Eyüp Coşkun Başkan Yardımcısı, İsmal Demir Başkan Yardımcısı, Ömer Patan Başkan Yardımcısı, Sedat Karabıçak Asbaşkan, Mustafa Çakmak Asbaşkan, İsmail Kurt Asbaşkan, Hüseyin İpek Asbaşkan, Mehmet Fevzi Usta Asbaşkan, Nurhak Karaahmetoğlu Genel Sekreter, Cemal Çabukusta Muhasip, Ferhat Karademir Basın sözcüsü, Uğur Ali Tekbaş Taraftar sorumlusu, Ziya Pamukoğlu Altyapı sorumlusu"

Kaynak: İHA