Sada Thioub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sada Thioub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sada Thioub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sada Thioub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sada Thioub 1 Haziran 1995 tarihinde Nanterre şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Senegal,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sada Thioub Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Sada Thioub, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sada Thioub'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sada Thioub Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sada_thioub/

Sada Thioub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sada Thioub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sada Thioub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sada Thioub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OGC Nice B

24 Temmuz 2015 yılında EA Guingamp B

25 Temmuz 2015 yılında CA Bastia

30 Haziran 2016 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2016 yılında Nîmes Olympique

23 Temmuz 2019 yılında Angers SCO

5 Ocak 2022 yılında Saint-Étienne

30 Haziran 2022 yılında Angers SCO

Sada Thioub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sada Thioub şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sada Thioub Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Caen (-2013), OGC Nice (2013-2015)

Senegal takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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