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  3. Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanın tanıtım fragmanı ile büyük ses getiren Sadakatsiz 2. fragmanı ile ekranlara geldi. Baş rollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusuydu. Peki Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı..

Sadakatsiz 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz’in yeni tanıtım fragmanı da seyirciden tam not aldı. Mutlu giden bir evlilikte yaşanan ihanet ve bu ihanetin ortasıda yapayalnız bir kadını konu alan Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağı da merak konusuydu. İşte Sadakatsiz 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı ve yayın tarihi haberimizde...

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" yarın 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI

 "Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir’’

Aldatılan bir kadının yeniden varoluş öyküsünü anlatan dizinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstleniyor.

 

SADAKATSİZ OYUNCULARI 

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Cansu Dere

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Caner Cindoruk

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Özge Özder

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Eren Vurdem

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Tarık Emir Tekin

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Berrin Keklikler

Sadakatsiz 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Yeliz Kuvancı

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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