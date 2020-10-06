Sadakatsiz 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz’in yeni tanıtım fragmanı da seyirciden tam not aldı. Mutlu giden bir evlilikte yaşanan ihanet ve bu ihanetin ortasıda yapayalnız bir kadını konu alan Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağı da merak konusuydu. İşte Sadakatsiz 1. bölüm 2. tanıtım fragmanı ve yayın tarihi haberimizde...

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" yarın 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI

"Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir’’

Aldatılan bir kadının yeniden varoluş öyküsünü anlatan dizinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstleniyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere

Caner Cindoruk

Özge Özder

Eren Vurdem

Tarık Emir Tekin

Berrin Keklikler

Yeliz Kuvancı