Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor?

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kayıp bilekliğin Asya'nın kolunda olduğunu öğrenen Derin, Ali'nin üstüne yoğunlaşırken okuldaki hırsızlık olayları Ali üzerindeki kuşkularını arttırıyor. Bu durumu öğrenen Asya'nın ise ne yapacağı merak konusu oluyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Sen Çal Kapımı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Olaylı bekarlığa veda partisi!

Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi yaşayacak mı?

Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey'in ikinci eşi kim olacak?

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Han ve İnci evliliğinde büyük kriz!