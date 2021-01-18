Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Ali ile ilgili şok eden gerçeği öğreniyor!

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba akşamı 14. yeni bölümüyle ekranda olacak. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünde Ali'nin hırsızlık yaptığını öğrenen Asya'nın ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı haberimizde...

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Sadakatsiz 13. son bölümde Asya teklif aldı, Volkan çıldırdı... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananların özeti

Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?