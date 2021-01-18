Çılgın sayısal loto sonuçları 18 Ocak 2021 Pazartesi |Sonuç sorgulama ekranı SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongre binası güvenlik tehdidi sebebiyle kapatıldıOn Numara çekiliş sonuçları 18 Ocak 2021 (MPİ)Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 18 Ocak PazartesiVan Valiliği'nden çığ düştü iddiaları ile ilgili açıklama!Survivor Bahar kimdir? Survivor Bahar Sevis mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Survivor Baran kimdir? Survivor Baran Köse Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman? Mesleği ne?Survivor Sergen kimdir? Survivor Sergen Bayar? Mesleği ne?Erzurum’da dehşet kaza! Anne ve çocuğu yaşamını yitirdi
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Ali ile ilgili şok eden gerçeği öğreniyor!

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Ali ile ilgili şok eden gerçeği öğreniyor!

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı fenomen dizi Sadakatsiz yeni bölümde Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşı kalıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı haberimizde...

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba akşamı 14. yeni bölümüyle ekranda olacak. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünde Ali'nin hırsızlık yaptığını öğrenen Asya'nın ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı haberimizde...

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Ali ile ilgili şok eden gerçeği öğreniyor!

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI

 

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Ali ile ilgili şok eden gerçeği öğreniyor!

Sadakatsiz 13. son bölümde Asya teklif aldı, Volkan çıldırdı... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananların özeti
Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
HABERE YORUM KAT