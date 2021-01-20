Sadakatsiz 14. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm izle

Sadakatsiz 14. bölüm izle linki dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı fenomen dizi Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. İşte Sadakatsiz 14. bölümde yaşanacaklar ve Sadakatsiz son bölüm izle linki haberimizde...

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 14. bölümünü izlemek için tıklayın...

SADAKATSİZ 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.