Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, annesiyle kalmayı reddediyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Asya ve Volkan, Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık durumunu çözmeye gidiyor. Asya'nın yaptığından dolayı annesine kızan Ali, Volkan'la kalmayı seçerken Derin'in Ali ile eşyalarını almak için Asya'nın evine gitmesi dizide heyecanı katlıyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

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