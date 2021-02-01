Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Volkan'a Turgay darbesi!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Asya'yı sinirlendirmek isteyen Derin, Ali'yi kullanarak planını uyguluyor. Bu durumu öğrenip Ali ile Asya'nın arasını düzeltmek için Asya'nın yanına giden Volkan, evde Turgay ile karşılaşıyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

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