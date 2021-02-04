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Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yemek masasında Ali'nin söylediği söz Derin'i çıldırtıyor. Cevaba sinirlenen Derin odaya çektiği Ali'ye sert bir şekilde çıkışıyor. Bu duruma korkan Ali ise çareyi Asya'yı aramakta buluyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sadakatsiz 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin Ali'ye karşı öfke patlaması yaşıyor!

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

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04 Şubat 2021 Perşembe 09:39
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