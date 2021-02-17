Yıllarca evlilik programı yapmıştı! Esra Erol'dan garip açıklama: Gençler evlilikten uzak dursunSol Yanım 12. bölüm canlı izle | Sol Yanım final bölümü canlı izle Star TV17 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Şans Topu çekiliş sonuçları 17 Şubat 2021 | Milli Piyango İdaresiDoğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm canlı izle |Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izleSadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleSeda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozu verdiği fotoğraf binlerce beğeni aldıİlk kez kar gören Afrikalıların şaşkınlığı! Kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptılar...Sol Yanım final mi? Sol Yanım dizisi neden bitiyor? Ne zaman final yapacak?Cem Adrian'dan takdire şayan hareket! Takipçilerini derinden etkiledi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadaktsiz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Dengelerin değiştiği dizide Asya, Derin' gücünü kanıtlayarak onun dilinden konuşmaya başladı. İşte Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Asya ve Volkan'ın ayrılığının ardından yaşanan olayları konu edinen dizide bu akşam bombayı Selçuk patlatacak. Haluk ailesinden uzak durması için Selçuk'a para vererek yok olmasını emretmişti. Ancak Selçuk, annesinden öğrendiği o gerçek ile Haluk'un karşısına dikilir. Haluk, karşısında Selçuk'u görünce savunmaya geçse de öğrendiği gerçek karşısında nutku tutulur. Peki Selçuk bu gerçeği herkese açık edecek mi? İşte Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

İŞTE SADAKATSİZ 18. BÖLÜM CANLI İZLE |SADAKATSİZ SON BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE

Asya'yı bir kez daha kaybetmenin korkusuyla yüz yüze gelen Volkan bambaşka bir ruh haline bürünmüştür. Derin'den iyice uzaklaşan Volkan, Asya'nın yanından ayrılmaz olur ve duygusallığına yenik düşerek Asya'ya beni affetseydin ne olurdu? sorusunu sorar. 

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Volkan konuşma esnasında Asya'ya karşı olan hislerini bastıramaz ve tehlikeli bir şekilde aralarında yakınlaşma gerçekleşir. Öte yandan Selçuk, Haluk'un gayri meşru oğlu olduğunu öğrenmesiyle ne yapacağını şaşırır. Bu olayı fırsat bilen Selçuk, kısa sürede ipleri eline almak için Haluk'un kapısına dayanır...

Sadakatsiz yine nefesleri kesecek bir bölümle bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT