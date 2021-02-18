Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül'e Haluk şoku!
Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Gönül ile konuşan Selçuk'un annesi Hicran, Haluk ile ilgili gerçekleri itiraf ediyor. Gönül duydukları karşısında Haluk ile hesaplaşırken Haluk ise ne cevap vereceğini bilememektedir.
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18 Şubat 2021 Perşembe 08:57
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