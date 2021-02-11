Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan beklenmedik Asya hamlesi

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken, Ali'nin tepkileriyle Derin çığırından çıkar. Ali ile Derin'in tartışmasına şahit olan Volkan, Ali'nin sözlerine yenik düşerek ona tokat atar.

Bardağı taşıran bu son damla ile Ali annesini arar ve kendisini gelip almasını ister. Yaşanan bu gelişmeyle Asya, bir galibiyet havasında Derin'in karşısına geçer.