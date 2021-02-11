Babaya Sevgililer Günü mesajları 2021 | Babaya Sevgililer Günü sözleriShow TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümde neler olacak?Bakan Soylu'dan müjdeli haber: 112 Acil Çağrı Merkezlerine bin 500 eleman alımı yapılacak!Özgecan Aslan... 6 yıldır dinmeyen acı! Ölüm yıl dönümünde babası konuştuBraga - Porto maçında ilginç anlar! Futbolcular, arızalanan ambulansı itti!Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 11 Şubat 2021 Perşembe ?12 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM vakumlu siyah nokta temizleme aleti | Bu cuma BİM kataloğu14 Şubat Sevgililer Günü 2021 Kampanyalar ve İndirim DetaylarıAÖF bahar dönemi sınavları nasıl olacak 2021? AÖF ikinci dönem sınavları online mı olacak?12 Şubat Cuma Hutbesinin konusu: Manevi Huzur İklimine Girerken
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan beklenmedik Asya hamlesi

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan beklenmedik Asya hamlesi

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Derin'in Aliye karşı tutumu bardağı taşıran son damla olur. Ali daha fazla dayanmaz ve annesini arar, Ali'yi almaya gelen Asya karşısında Derin yenilgiyi kabul eder. İşte Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan beklenmedik Asya hamlesi

SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken, Ali'nin tepkileriyle Derin çığırından çıkar. Ali ile Derin'in tartışmasına şahit olan Volkan, Ali'nin sözlerine yenik düşerek ona tokat atar.

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan beklenmedik Asya hamlesi

Bardağı taşıran bu son damla ile Ali annesini arar ve kendisini gelip almasını ister. Yaşanan bu gelişmeyle Asya, bir galibiyet havasında Derin'in karşısına geçer.

Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan'dan beklenmedik Asya hamlesi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT