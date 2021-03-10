AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti hesabını soracaktır"Çılgın sayısal loto sonuçları 10 Mart 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Şans Topu çekiliş sonuçları 10 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresiSon dakika | Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yeni gelişme!MGM'den flaş uyarı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacakDoğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izle10 Mart Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleMasumiyet 3. bölüm canlı izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izleGine'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gine'nin Bayrağı Nasıldır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz bol entrikalı yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Sinan ile Asya'nın arasındaki yakınlık tüm Tekirdağ'ın gündemi haline gelmiştir ve bu durumdan Derin epey hoşnuttur. Ancak Volkan, kıskançlıktan sağa sola saldırmaktadır. Peki Volkan'ın son hamlesi ne olacaktır. İşte Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz bomba gibi bir bölümle ekranlara damga vurmaya geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde Selçuk'un babası Haluk Güçlü'yü herkesin gözü önünde ilan etmesi büyük şok yaratırken, Güçlü ailesinin ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

SADAKATSİZ 21. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE

Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer.

Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme ise izleyicide merak uyandırır. Selçuk'un çaresizlik ve duygusallıkla düzeldiğini gören Asya ve Nil arkasında durmaya hazırdır.

SADAKATSİZ 21. BÖLÜM CANLI İZLE| SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Güçlü ailesi ise tüm Tekirdağ'a rezil olmanın vermiş olduğu utançla ne yapacağı ise ayrı bir konu olmuştur. Öte yandan Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen kıskanç eski koca Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Derin'in ise Asya'dan kurtulduğunu düşünerek mutlu olması ekranlara yansırken, Asya ile girdiği laf dalaşında yine Volkan hakkında işkillenmeye başlar.

Sadakatsiz 21. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT