Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizi Sadakatsiz bu akşam yepyeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Volkan, Asya konusunda artık çığırından çıkmıştır. Bir dönem Asya'yı aldattığı Derin'den ayrılacağını ve tekrar Asya'ya dönmek istediğini söyleyen Volkan'ın bu sözlerine Asya ne tepki verecek? İşte Sadakatsiz 22. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda herkes bu bölümde kartlarını çık ediyor. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur.

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM CANLI İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakma konusunda kararlıdır.

Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?