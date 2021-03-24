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Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 23. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Derin'in duyduklarının ardından çılgına döner ve tüm cesaretini toplayarak Volkan' boşanmak istediğini söyler.Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in nefesleri kesecek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'ya derinden boşanacağını söyleyen Volkan'ın bu sözlerini duyan Derin, çılgına döner. İşte Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Eve geri dönüp Volkan'ın kıyafetlerini parçalayarak intikam almaya çalışan Derin, Volkan'a ondan önce boşanmak istediğini dile getirir. Peki Volkan'ın tepkisi ne olacaktır.

Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Hem Asya tarafından hem de Derin'den cephesinden kovulan Volkan'ın hazin sorusu izleyici tarafından merak konusu oldu.

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM CANLI İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM CANLI İZLE

Sadakatsiz 23. bölüm canlı izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Öte yandan Volkan'dan haber alamayan Asya, bir aksilik olduğunu düşünerek evlerini ziyarete gider. Asya karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ortalığın darmadağın olduğu evde neler oldu? Volkan, Derin'e zarar mı verdi?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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