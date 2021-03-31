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Sadakatsiz 24. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz bomba gibi bir yeni bölüm ile izleyici karşısında olacak. Derin'in ortadan kaybolmasıyla oklar Volkan ve Asya'nı üzerine çevrilir. İşte Sadakatsiz 24. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Sadakatsiz 24. bölüm canlı izle| Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz yepyeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Derin kaybolması üzerine soruşturma yapan polis, Volkan'ın attığı mesaj nedeniyle Volkan'ı sorumlu tutuyor. 

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Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise kızınızın başka sorunu olduğu birisi var mı sorusu üzerine polisi Asya'ya yönlendirir.

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM CANLI İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM CANLI İZLE

Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün okların Volkan'a çevrilmesine neden olur.  Peki, Derin'in bu olayların ardından kaybolması da mı plan? Yoksa Volkan Derin'e zarar mı verdi?  Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

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Öte yandan kızı Zeynep'i alarak Volkan, Asya'nın evine gider. Zeynep'i geri almak gelen Haluk ve Gönül burada ne işi olduğunu sorduğu esnada bir telefon gelir. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylemesiyle Haluk ve Gönül şaşkına döner. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait? 

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Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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