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  3. Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Polis Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Polis Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'in 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Derin kaybolması üzerine soruşturma yapan polis, Volkan'ın attığı mesaj nedeniyle Volkan'ı sorumlu tutuyor. Peki gerçekten Volkan'ın bu olayda parmağı var mı? İşte Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı...

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz yepyeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 24. bölüm fragmanında Derin'in, Volkan ile yaşadığı tartışma sonrası ortadan kaybolması dikkat çekiyor.

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise kızınızın başka sorunu olduğu birisi var mı sorusu üzerine polisi Asya'ya yönlendirir.

Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Polis Derin'in kaybolmasından Volkan'ı sorumlu tutuyor!

Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün okların Volkan'a çevrilmesine neden olur.  Peki, Derin'in bu olayların ardından kaybolması da mı plan? Yoksa Volkan Derin'e zarar mı verdi?  Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

İşte Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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