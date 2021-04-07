Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sadaktsiz'de bu hafta ortalık iyice karışıyor. Ortadan kaybolan Derin'in bir anda yaralı şekilde Asya'nın karşısına çıkması dikkat çekiyor. Peki Derin'e kim zarar verdi? İşte Sadakatsiz 25. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle...

Öte yandan bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan ve ailesi rahat bir nefes alıyor. Volkan üzerine atılan suçlamadan kurtulduğu için mutlu olurken, olayın aslını merak eder. Asya çöp dökmek için dışarı çıktığı esnada Derin'i görünce şaşkına döner.

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM CANLI İZLE|SADAKATSİZ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Asya'yı fark eden Derin koşarak uzaklaşmaya uzaklaşmaya çalışır. Asya'da peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor. Peki Derin'i kim, neden yaraladı?

Diğer yanda ise Asya'nın takıntılı hastasının gece yarısı sokakta Derin'in polis dayısı tarafından fark edilir. Akıllarda ise direk Derin'i kaçıran kişi o mu? Düğüm çözülüyor mu? Tam her şey yavaş yavaş ortaya çıkarken Derin'in hamile olduğu ortaya çıkıyor.