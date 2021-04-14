Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya Derin'in yanında uyanıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Derin'in kaybolmasıyla ilgili Asya'ya açıklama yapan Volkan, bir tahminini Asya'ya anlatır. Diğer yandan Volkan, Asya'nın eski hastasının söylediklerine sinirlenirken öte yandan Derin'in yanında uyanan Asya ise gördükleri karşısında şok olur.