Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Derin'in kaçış planı!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Derin'in kaçırılma durumundaki sır yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken Asya ise Derin'e yardım etmeye çalışıyor. Kaçacakları sırada Faruk'a yakalanan ikiliye ne olacağı da izleyici tarafından merak konusu oluyor.