Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz nefesleri kesecek yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Derin ve Asya'yı kaçıran Asya'nın hastaları, onları serbest bırakacak mı? Asya, Derin'i kurtarmayı başarabilecek mi?

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Psikolojik sorunu olan Faruk, doktoru Asya'ya ileri derecede takıntılıdır. Ve Derin'i bu nedenle kaçırdığı ortaya çıkar. Derin'e yaptıklarının bedelini ödemesi için kaçırmasının ardından ona cezasını vermesi için çok sevdiği Asya'yı da kaçırırlar.

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Öte yandan gözünü açtığı anda karşısında haber alamadıkları Derin'i görmesiyle kısa süreli şok yaşar. Etrafını gözlemlemesinin ardından yaşananların farkına varan Asya, Derin'i ve kendisini kurtarmak için harekete geçer.

Ancak Faruk'a yakalanıyorlar. Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?