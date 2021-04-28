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Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde tüm yaşananları Derin'in planı olduğunu itiraf eden çalışanı okların yönünü değiştirir. İşte Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sadakatsiz nefesleri kesecek yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Derin ve Asya'yı kaçıran Asya'nın hastaları, onları serbest bırakacak mı? Asya, Derin'i kurtarmayı başarabilecek mi? 

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE

Psikolojik sorunu olan Faruk, doktoru Asya'ya ileri derecede takıntılıdır. Ve Derin'i bu nedenle kaçırdığı ortaya çıkar. Derin'e yaptıklarının bedelini ödemesi için kaçırmasının ardından ona cezasını vermesi için çok sevdiği Asya'yı da kaçırırlar.

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM | SADAKATSİZ SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Öte yandan gözünü açtığı anda karşısında haber alamadıkları Derin'i görmesiyle kısa süreli şok yaşar. Etrafını gözlemlemesinin ardından yaşananların farkına varan Asya, Derin'i ve kendisini kurtarmak için harekete geçer.

Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Ancak Faruk'a yakalanıyorlar. Asya ve Derin'in kaçmaya çalışırken gören Faruk ise çok sinirleniyor ve silahını Asya'ya zarar verdiğini düşündüğü Derin'e doğrultuyor. Faruk tetiği çekecek mi? Derin'e ne olacak?

Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Sadakatsiz 27. bölüm full, tek parça izle|Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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