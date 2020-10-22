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Sadakatsiz 3. bölüm izle | Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Sadakatsiz yine son bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölüme damga vuran ise Volkan'ın " İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri oldu. İşte Sadakatsiz 3. bölüm izle linki haberimizde..

Sadakatsiz 3. bölüm izle | Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz 3. son bölümü ekranlara geldi. Reyting rekortmeni dizide Cansu Dere'nin muhteşem performansı büyük beğeni topladı. Ekrana gelen son bölümde Asya, Volkan sırlarını teker teker ortaya çıkardı. Peki Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 3. bölüm izle linki haberimizde...

Sadakatsiz 3. bölüm izle | Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 3. SON BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz 21 Ekim Çarşamba yayınlanan 3. Bölümde Volkan'dan boşanma konusunda Ali yüzünden bir türlü karar veremeyen Asya, delil toplama yoluna gidiyor. Avukatıyla görüşen ve eline geçirdiği delillerle mahkemeye çıkmak isteyen Asya, onu yakın markaja alıyor. Peki bu ihanet öyküsünde Asya istediği kanıtlara ulaşabilecek mi?

Sadakatsiz 3. bölüm izle | Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öte yandan Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin’le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Derin, Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

Sadakatsiz 3. bölüm izle | Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sadakatsiz 3. bölüm izle | Sadakatsiz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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