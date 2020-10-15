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  3. Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 2. bölüm izle

Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 2. bölüm izle

Yayınlanan ilk fragmanı büyük ilgi gören Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz dün akşam 2. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyicileri ekranları başına kilitleyen dizinin son bölümüne damga vuran isim ise ise Asya karakterini canlandıran Cansu Dere oldu. Peki Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 2. bölüm izle

Sadakatsiz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baş rollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi Sadakatsiz dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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