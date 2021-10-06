Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ali'nin başına ne geldiğini merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sadakatsiz 33. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SADAKATSİZ 33. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…

SADAKATSİZ 33. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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