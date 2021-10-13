Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Dizinin heyecan dolu bölümünü internetten kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Sadakatsiz 34. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Sadakatsiz 34. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SADAKATSİZ 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D SADAKATSİZ 34. BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” otuz dördüncü bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.

Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

SADAKATSİZ 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D SADAKATSİZ 34. BÖLÜM CANLI İZLE