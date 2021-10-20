Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Melih, Derin'in yürüdüğünü açıklayacak mı? Heyecanla beklenen bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sadakatsiz 35. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Sadakatsiz 35. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SADAKATSİZ 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANAL D SADAKATSİZ 35. BÖLÜM CANLI İZLE

Sadakatsiz'in merakla beklenen 35. bölümünde Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir...

Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANAL D SADAKATSİZ 35. BÖLÜM CANLI İZLE