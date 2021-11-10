Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D izleyicisi karşısına çıkıyor. Leyla'nın gelişiyle neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Sadakatsiz 38. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SADAKATSİZ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

SADAKATSİZ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SADAKATSİZ 38. BÖLÜM İZLE