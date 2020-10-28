Sadakatsiz 4. bölüm full izle | Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 4. yeni bölüm ile yine izleyenleri ekranları başına kilitledi. Baş rollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı fenomen dizinin yayınlanan son bölümünde Asya mal paylaşımı konusunda harekete geçti. Ancak gerçekler karşısında şoke oldu. Peki Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 4. bölüm full izle linki haberimizde...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz 21 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde boşanmaya karar veren Asya, mal paylaşımı konusunda harekete geçiyor. Ancak gördüğü manzara karşısında şoke oluyor.

Volkan'ın kredi kartı ekstreleri ve Ali için birikim hesabından çekilen para onu daha da yaralıyor. Volkan'ın maddi açıdan da Asya'ya yaptığı ihanet yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Peki Asya bütün bunlarla nasıl baş edecek?

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 4. bölümü izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SADAKATSİZ 5 . YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.