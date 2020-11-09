Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ihaneti açıklıyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Gönül Güçlü'nün yemek davetine Volkan ile birlikte katılan Asya, herkesin bulunduğu sofrada Volkan'ın ihanetini açıklıyor. İtirafın ardından Volkan ve Derin'in nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oluyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

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