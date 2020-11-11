Sadakatsiz 6. bölüm full izle | Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 6. bölüm full HD olarak internet üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar için beğeni ile takip edilen dizinin Sadakatsiz 6. bölüm full izle linkine haberimizde yer verdik. Sadakatsiz'in 11 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan son bölümünde Asya ve Volkan, Gönül hanımın daveti üzerine evlerine akşam yemeğine gidiyor. Asya Derin'in fotoğrafının olduğu çerçeveyi kırıyor. Peki Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 6. bölüm izle linki haberimizde...

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 6. bölümü izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz yayınlanan son bölümde Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor.

Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek. Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor.

Asya'nın Volkan'la otel odasında buluşması olayları kızıştırıyor.

Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı herkes tarafından merak ediliyor ama Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.