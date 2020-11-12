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Sadakatsiz 6. bölüm izle | Sadakatsiz 11 Kasım izle

Sadakatsiz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin severlerinin merakla beklediği itiraf sahnesi ise sosyal medyada da gündem oldu. Asya Derin'in ailesine her şeyi itiraf etti. Derin ve ailesi bu şoku yaşarken Asya'da zaferinin tadını çıkardı. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 6. bölüm izle linki haberimizde..

Sadakatsiz 6. bölüm izle | Sadakatsiz 11 Kasım izle

Sadakatsiz 6. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Baş rollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz heyecan dolu bir bölümle adeta izleyenlerin nefeslerini kesti. Ekrana gelen son bölümde Asya tüm gerçekleri açığa çıkardı. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 6. bölüm izle linki haberimizde..

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM İZLE 

Volkan ve Asya arasında hesaplaşma vakti geliyor!

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor! 

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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