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Sadakatsiz 7. bölüm full izle | Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 7. bölüm 18 Kasım Çarşamba günü ekranlarda olacak. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölüm fragmanında Volkan, Asya'ya savaş açıyor. İşte Sadakatsiz 7. bölümde yaşananlar ve Sadakatsiz 7. bölüm izle linki haberimizde...

Sadakatsiz 7. bölüm full izle | Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 7. bölüm full izle linki kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde yer alacak. Merakla beklenen Sadakatsiz 7. bölümde Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor. Peki Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ 7. BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 4. bölümü izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SADAKATSİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI

 

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

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SADAKATSİZ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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