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Sadakatsiz 8. bölüm full izle | Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 8. bölüm 25 Kasım Çarşamba günü ekranlarda olacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Sadakatsiz yeni bölümünde Derin Asya'nın evine gidiyor ve Asya'ya resmen rest çekiyor. Peki Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 8. bölüm full izle linki haberimizde...

Sadakatsiz 8. bölüm full izle | Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 8. bölüm izle linki dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Son bölümde  Volkan, Asya'ya savaş açıyor ve Asya'yı köşeye sıkıştırıyor. peki Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz 8. bölüm full izle linki haberimizde...

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM İZLE

Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birilerini mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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