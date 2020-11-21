Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali, Volkan ve Derin'i öğreniyor!

Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Asya merakla beklenen hamlesini bu defa da oğlunu kullanarak yaptı. Ali, Derin ve Volkan'ın evine geldi. Peki Sadakatsiz 8. bölümde neler yaşanacak? İşte merakla beklenen Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

SADAKATSİZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 8. Bölüm Fragmanı yayında! Ali, Volkan'ı Derin'in yanında yakalıyor!

Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derya'nın her şeyi bildiğini öğrenen Volkan, ondan da hesap soruyor. Asya'nın bu durumdan haberdar olduğunu ve bunu bile bile ondan saklamasını kabullenemiyor. Asya ve Volkan arasında kalan Derya ise kendini açıklamaya çalışıyor. Öfkeden gözü dönen Volkan, Derya'ya Asya'nın değil kendinin arkadaşı olduğunu hatırlatıyor. Onun tarafından da ihanete uğradığını söylüyor. Bütün bu kargaşa arasında sıkışıp kalan Derya ise Volkan'a cevabını veriyor. Bunca zaman onunla da Asya'yla da konuştuğunu, bu durumu çözmek için uğraştığını söylüyor ancak Volkan'ı ikna edemiyor.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

Sadakatsiz Oyuncular:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)