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Sadakatsiz Asya ölüyor mu, ölecek mi? Sadakatsiz Asya diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'de çarşamba günleri ekrana gelen sevilen dizi Sadakatsiz'in son yayınlanan bölümünde Asya'nın vurulmasıyla dizi severler Asya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı. Sadakatsiz Asya ölüyor mu, ölecek mi? Sadakatsiz Asya diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevabı haberimizde...

Sadakatsiz Asya ölüyor mu, ölecek mi? Sadakatsiz Asya diziden ayrılıyor mu?

Çarşamba günleri izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Son bölümde Asya'nın vurulmasıyla bu iddialar güçlenirken izleyiciler tarafından daha da merak edilmeye başlandı. Sadakatsiz Asya ölüyor mu, ölecek mi? Sadakatsiz Asya diziden ayrılıyor mu? Sorularına yanıtı haberimizden bulabilirsiniz...

SADAKATSİZ ASYA ÖLÜYOR MU, ÖLECEK Mİ? SADAKATSİZ ASYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çekimlerinin bir bölümünün Tekirdağ’da yapıldığı ve Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz’de 27. bölümde Asya Derin'i kurtarmaya çalışırken silahla vurulmasının ardından Cansu Dere’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu gündeme geldi. Asya'yı oynayan Cansu Dere'nin diziden ayrılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor . Heyecanla yeni bölümü beklenen Sadakatsiz 5 Mayıs Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

Sadakatsiz Asya ölüyor mu, ölecek mi? Sadakatsiz Asya diziden ayrılıyor mu?

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