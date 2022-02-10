Sadakatsiz Bahar diziden ayrılıyor mu, neden yok? Bahar rolündeki Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinden çıktı mı?

Sadakat dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi bu sezon da izleyicilerin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Büyük hayran kitlesi bulunan dizide Bahar rolündeki Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinden çıktı mı? soruları sorulmaya başlandı. Bu bağlamda, Sadakatsiz Bahar diziden ayrılıyor mu, neden yok? sorularına haberimizde yanıt veriyoruz...

SADAKATSİZ BAHAR DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN YOK?

Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı'nın Sadakatsiz dizisinden ayrılacağı daha önce basında gündeme gelmişti. Nitekim 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanan yeni bölümde oyuncu yer almadı. Bahar karakterlerini canlandıran Yeliz Kuvancı oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi yıldız oyuncuların bulunduğu diziden ayrıldı.

BAHAR ROLÜNDEKİ YELİZ KUVANCI SADAKATSİZ DİZİSİNDEN ÇIKTI MI?

Sadakatsiz dizisinin orijinal versiyonu Docter Foster 9 Eylül 2015 tarihinde BBC One'da yayınlanmış ve döneme damgasını vurmuştu. Dizinin orijinal versiyonunda Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakteri dizide hikayesini tamamlayarak diziden ayrılmıştı. Türk versiyonu Sadakatsiz'de de karakter hikayesini sonlandırarak yapımdan ayrıldı.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaşayan Kuvancı, 2011-2012 sezonunda 'Seni Bana Yazmışlar' adlı komedi dizisinde rol aldı.

TRT 1'de yayımlanan 'Böyle Bitmesin' adlı dizideki oyunculuğuyla beğeni toplayan Kuvancı, 'Kocamın Ailesi' ve 'Hangimiz Sevmedik' adlı dizilerinde de oynamıştır.

Yine TRT 1'de yayımlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde Ayşe karekterini canlandıran Yeliz Kuvancı, şu an Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde Bahar Gelik karakterini canlandırmaktadır.

1,74 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Ali İl ile evlidir.